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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Судебные приставы РФ полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента

Судебные приставы РФ полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента
Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские судебные приставы добились полного взыскания с компании Google штрафных санкций на сумму более 7,7 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.

В РоссииСуд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.Читать подробнее

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено. Это означает, что долг компании погашен.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ФССП и Google по этой ситуации.

Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб. по искам Роскомнадзора. Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете). Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года.

В конце апреля арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайства о наложении арест на денежные средства, в том числе те, которые будут поступать на банковские счета, а также имущество ООО "Гугл". Тогда же приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа. Позднее к санкции добавился исполнительский сбор на сумму 505,5 млн рублей.

Google Россия ФССП
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