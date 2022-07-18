Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в понедельник признал компанию Google виновной в административном правонарушении, выразившемся в повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Google LLC виновной в административном правонарушении и назначить штраф в размере 21 млрд 770 млн 392 тыс. 317 рублей", - огласил решение судья.

В суде уточнили, что данная сумма штрафа составляет 10% от годовой выручки компании в РФ.

Компания Google признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию).

Поводом для привлечения компании к административной ответственности, как отмечали в Роскомнадзоре, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, который "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".

В РКН напомнили, что компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части удаления запрещенной информации. "За это Google LLC оштрафована на общую сумму 68 млн рублей", - уточняется в сообщении.

24 декабря 2021 года судебным участком мирового судьи № 422 Таганского района в отношении компании Google LLC уже был назначен оборотный штраф по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ в размере 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, который был взыскан с компании Федеральной службой судебных приставов.

Кроме того, в отношении Google LLC и ее информационных ресурсов введены меры в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства и запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования.

16 июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.