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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Broadcom купит VMware за $61 млрд вместе с долгами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американская Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, договорилась о покупке VMware Inc. за $61 млрд.

Сделка, которую единогласно одобрили советы директоров обеих компаний, будет оплачена акциями и денежными средствами, сообщается в пресс-релизе Broadcom. Покупатель также возьмет на себя долговые обязательства VMware в размере $8 млрд.

Акционеры VMware могут получить либо по $142,5 за каждую принадлежащую им акцию, либо по 0,252 акции Broadcom. При этом в итоге пропорция оплаты деньгами и бумагами должна составить "50 на 50".

Broadcom планирует завершить сделку в течение 2023 финансового года, который начнется в ноябре этого года. После этого акционерам Broadcom будет принадлежать около 88% акций объединенных компаний, VMware - 12%.

VMware является ведущим мировым разработчиком технологий в сфере облачной инфраструктуры. Основные акционеры компании - основатель Dell Майкл Делл (40,2%) и фонд прямых инвестиций Silver Lake (10%) - поддержали сделку с Broadcom.

На закрытие сессии в среду бумаги VMware стоили $120,54 (в целом рыночная стоимость компании оценивалась в $48,8 млрд), Broadcom - $531,63 ($214 млрд).

Broadcom VMware США Dell Майкл Делл Silver Lake
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