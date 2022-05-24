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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Broadcom может купить VMware за $60 млрд

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, может купить VMware Inc за $60 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, условия обсуждаемой двумя компаниями сделки предполагают, что Broadcom заплатит $140 за акцию VMware денежными средствами и собственными бумагами. Они отмечают, однако, что окончательные условия не согласованы и могут измениться.

Стороны, как ожидается, официально объявят о сделке в четверг, 26 мая.

Broadcom планирует привлечь долговое финансирование на сумму порядка $40 млрд для финансирования покупки VMWare, сообщил газете один из источников.

Сделка может стать одной из крупнейших в этом году, отмечает WSJ.

Акции VMWare подорожали почти на 25% по итогам торгов в понедельник, до $119,43. Капитализация компании, составлявшая порядка $40 млрд до появления информации о возможности сделки с Broadcom, выросла до $50 млрд.

Стоимость акций Broadcom упала на 3,1%.

VMware является ведущим мировым разработчиком технологий в сфере облачной инфраструктуры. Более 50% компании принадлежит основателю Dell Майклу Деллу и фонду прямых инвестиций Silver Lake.

Broadcom VMware
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