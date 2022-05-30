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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Экс-подразделение KPMG в РФ регистрирует товарный знак KEPT

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывшее российское подразделение международной сети KPMG - ООО "КПМГ" - подало заявки на регистрацию товарных знаков KEPT и kept, свидетельствуют данные Роспатента.

Также компания зарегистрировала на себя несколько схожих доменных имен, содержащих kept в названии – keptaudit.ru, keptconsult.ru, keptpartners.ru и др. Пока они не активны.

"В связи с выходом из международной сети, мы находимся в процессе реорганизации и оформления новых объектов интеллектуальной собственности", - сообщил "Интерфаксу" представитель КПМГ, воздержавшись от более подробных комментариев.

КПМГ – единственный представитель бывшей российской компании "большой четверки" аудиторов, который пока не сообщил о своем новом названии. Экс-PwC в России получила название "Технологии доверия", EY – "Центр аудиторских технологий и решений", Deloitte – "Деловые решения и технологии".

Процесс отделения российских подразделений от международных сетей начался в конце февраля-начале марта. Тогда после начала российской военной операции на Украине об уходе из России заявили ряд международных компаний, в том числе оказывающих профессиональные услуги. Ряд компаний уведомили, что их российские подразделения продолжат работу в РФ как самостоятельные организации.

KPMG Роспатент
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