Qualcomm увеличил квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, но дала слабый прогноз на фоне снижения потребительского спроса из-за высокой инфляции.

По итогам квартала, который завершился 26 июня, чистая прибыль компании составила $3,73 млрд, или $3,29 в расчете на акцию, по сравнению с $2,03 млрд, или $1,77 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до $2,96 с $1,92 на акцию.

Выручка взлетела на 36% и достигла $10,94 млрд против $8,06 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,89 на акцию при выручке в $10,86 млрд. Сам Qualcomm ожидала прибыл в диапазоне $2,75-2,95 на акцию, выручку - $10,5-11,3 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, в минувшем квартале увеличилась на 59% - до $6,15 млрд, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков в размере $5,99 млрд.

Продажи чипов для автомобилей выросли на 38% и составили рекордные $350 млн, продажи в сегменте "интернет вещей" - на 31%, до $1,8 млрд. Результаты, тем не менее, оказались хуже ожиданий аналитиков в обоих случаях (соответственно $353,7 млн и $1,89 млрд).

По прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов в четвертом финансовом квартале составит $3-3,3 в расчете на акцию, выручка ожидается в районе $11-11,8 млрд. При этом эксперты оценивают данные показатели соответственно в $3,3 на акцию и $12 млрд.

Капитализация Qualcomm с начала 2022 года снизилась на 16%, в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite упали на 15,6% и 23,1% соответственно.