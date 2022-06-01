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FT узнала об отказе Forbes от выхода на биржу через слияние со SPAC

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Forbes Global Media Holdings Inc. отказалась от планов выхода на открытый рынок через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) в связи с ослаблением интереса инвесторов к подобным сделкам, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Forbes объявила о планах слияния с Magnum Opus Acquisition Ltd., гонконгской SPAC, в августе 2021 года. Сделка, в рамках которой объединенная компания оценивалась в $630 млн, была одобрена советами директоров как Forbes, так и Magnum. Стороны планировали закрыть ее в четвертом квартале 2021 года или в первом квартале 2022 года.

Условия сделки также предполагали частное размещение акций объединенной компании на $400 млн и передачу Magnum порядка $200 млн в ее капитал. В феврале этого года криптовалютная биржа Binance заявила о намерении приобрести акции на $200 млн в рамках частного размещения.

В последнее время, однако, регулятивный подход к компаниям, выходящим на открытый рынок через слияния со SPAC, ужесточился, что привело к снижению интереса инвесторов к таким сделкам, отмечает FT.

Журнал, известный рейтингами крупнейших состояний, ведет свою историю с 1917 года, в настоящее время его главным редактором является внук основателя Стив Форбс. Он возглавляет Forbes Global Media с 1990 года.

Аудитория Forbes составляет более 150 млн человек. В общей сложности в 76 странах мира издается 45 местных версий делового журнала Forbes.

Семья Форбс сохраняет за собой миноритарный пакет акций компании после выкупа ее контрольного пакета гонконгской Integrated Whale Media Investments за $475 млн в 2014 году.

Forbes Global Media Стив Форбс США Magnum Opus Acquisition Binance Integrated Whale Media
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