Данные клиентов "Умного дома" "Ростелекома" попали в открытый доступ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Данные клиентов сервиса "Умный дом" "Ростелекома" утекли в открытый доступ от того же источника, что и ранее в июне данные внутренних аккаунтов сотрудников оператора, сообщил телеграм-канал "Утечки информации", который администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян.

В распространяемых шести текстовых файлах суммарно 712 999 строк, содержащих ФИО клиентов сервиса, адреса электронной почты, телефоны, хешированный пароль, IP-адрес, дата регистрации и последней активности.

"Проверка случайных записей из этих файлов через функцию восстановления пароля на сайте lk.smarthome.rt.ru показывает, что логины - действительные", - говорится в Telegram-канале.

В "Ростелекоме" заверили, что эта утечка не затронет интересы клиентов.

"Компания предприняла срочные меры, чтобы инцидент не сказался на оказании услуг клиентам и их интересы не пострадали", - сказал "Интерфаксу" представитель компании.

Служба безопасности "Ростелекома" в курсе распространяемой в Telegram информации. "Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года. Расследование продолжается", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".

В понедельник сообщалось, что в сеть попали внутренние аккаунты сотрудников "Ростелекома". В самом "Ростелекоме" говорили, что компания проверяет на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование. В компании также заверили, что речи о внешнем проникновении в системы компании не идет.