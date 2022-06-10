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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Group-IB в мае зафиксировала всплеск утечек баз данных клиентов российских компаний

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB в мае и начале июня зафиксировала существенный рост утечек баз данных клиентов российских компаний.

Так, в мае и в начале июня в даркнете было выложено более 50 баз данных российских компаний, тогда как в апреле было 32, а в марте - 16. Среди жертв, чьи базы были выложены в публичный доступ, оказались компании, относящиеся к интернет-сервисам доставки, медицине, телекому, интернет-ритейлу, онлайн-образованию, строительству и другие.

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Общее количество строк 19 наиболее крупных утечек в мае - начале июня, по оценкам экспертов Group-IB Threat Intelligence, составляет 616,6 млн. Практически все базы включают имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а некоторые - хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов или результаты медицинских анализов. Актуальность большинства баз - весна этого года.

Большинство баз данных популярных компаний были выложены в публичный доступ для бесплатного скачивания - злоумышленники стремятся не заработать, а нанести максимальный ущерб компаниям и их клиентам, говорится в сообщении Group-IB. Причем если раньше для продажи выставлялись компиляции старых баз или нескольких баз из открытых источников, то в последнее время на хакерских форумах появляются актуальные и весьма информативные базы данных популярных сервисов.

"Риск в том, что эти данные могут быть использованы в дальнейших кибератаках и в мошеннических схемах", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела исследования киберпреступности Threat Intelligence, Group-IB Олега Дерова.

По мнению экспертов Group-IB, кроме очевидных причин утечек - действия инсайдеров и увеличение количества кибератак после 24 февраля. Проблема такого огромного числа инцидентов - в недостаточной защищенности цифровых активов, резюмирует Group-IB.

Group-IB
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