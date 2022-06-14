"Яндекс.Практикум" проверит данные пользователей, попавшие в открытый доступ

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс.Практикум" начал внутреннее расследования в связи с информацией об утечке персональных данных пользователей этого образовательного сервиса, сообщили во вторник "Интерфаксу" в его пресс-службе.

"Мы проводим внутреннее расследование и проверяем актуальность данных. Никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы", - проинформировали в компании в ответ на запрос агентства.

Во вторник в телеграм-канале "Утечки информации", который администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, сообщили, что в свободном доступе появился фрагмент базы пользователей платформы онлайн-образования "Яндекс.Практикум", содержащий ровно 300 тыс. строк с именами и фамилиями, адресами электронной почты, телефонами и Яндекс ID. Утверждается, что тот же источник выкладывал персональные данные образовательного портала GeekBrains, "Школы управления СКОЛКОВО", службы доставки Delivery Club и других.