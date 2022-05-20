Роскомнадзор запросил у Delivery Club информацию об утечке данных клиентов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обратился с запросом в компанию Delivery Club, которая подтвердила появившуюся ранее в соцсетях информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в публичном доступе оказалась база с 250 млн строк, которые содержат ФИО, адреса, информацию о заказах.

В Delivery Club подтвердили, что данные о заказах их клиентов оказались в сети, принесли извинения и пообещали усилить защиту данных.

"Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям.", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Delivery Club в ответ на запрос.

"После окончания внутреннего расследования мы планируем провести дополнительный аудит внутренних систем и уже реализовываем комплекс мер для повышения их защиты", - добавили в компании.

В свою очереди в Роскомнадзоре сообщили, что запросили компанию о деталях этой утечки.

"Роскомнадзор направил запрос в Delivery Club детальной информации о возможной утечке персональных данных клиентов", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Утечка персональных данных клиентов "Яндекс.Еды"

1 марта сервис "Яндекс.Еда" сообщил, что его служба безопасности выявила утечку информации пользователей, касающейся телефонных номеров и информации о заказах. Они были опубликованы "в результате недобросовестных действий одного из сотрудников", сообщала компания. При этом в компании заверяли, что утечка не коснулась банковских и платежных данных клиентов, а также логинов и паролей.

В свою очередь, РКН составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда". 21 апреля мировой суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тыс. рублей за утечку персональных данных пользователей.

18 мая Forbes сообщил, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, существенно дополнили ее. Теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна", ВТБ и др. РКН заблокировал ресурс. МВД опровергло факт утечки базы ГИБДД, большинство компаний также заявили, что у них их не было.