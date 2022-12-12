"Образовательные технологии Яндекса" оштрафованы на 60 тысяч рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд Хамовнического района признал Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования "Образовательные технологии Яндекса" (учредитель "Яндекс") виновной в административном правонарушении, связанном с обработкой персональных данных.

Компании назначен штраф в 60 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В середине июня в компании обнаружили факт несанкционированного доступа злоумышленников к данным пользователей "Яндекс Практикума" (сервис онлайн-образования от "Яндекса").

"С того момента, на основе внутреннего расследования мы провели детальный аудит систем безопасности и ужесточили политику хранения данных в сервисе. Важно учесть, что из-за этого инцидента никакие платежные данные или пароли наших пользователей не были скомпрометированы", - отметили в пресс-службе "Яндекса".

Роскомнадзор составил в отношении организации протокол по ч.1 ст.13.11 КоАП (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных) и передал материалы для рассмотрения в суд.

АНО ДПО "Образовательные технологии Яндекса" была организована в апреле 2014 года. Ее единственный учредитель - ООО "Яндекс". Организация проводит программы дополнительного профессионального образования - программы профессиональной подготовки и программы повышения квалификации.