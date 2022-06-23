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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Портал Госуслуг подвергся кибератакам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Федеральные и региональные порталы "Госуслуг" с утра четверга подвергаются кибератакам, сообщил вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов.

"Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на Госуслуги", - сказал Ляпунов на "круглом столе" в Совете Федерации.

"Госуслуги федеральные находятся под нашей защитой, здесь каких-то эффектов нет. В том числе (атаки идут - ИФ) на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают", - уточнил Ляпунов.

По его словам, массовые Ddos-атаки идут со стороны Украины, зафиксировано уже несколько тысяч таких инцидентов.

Госуслуги Ростелеком
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