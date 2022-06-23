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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мощные кибератаки на системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России зафиксированы в четверг, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России", - говорится в сообщении.

Высокоуровневые DDoS-атаки на портал Госуслуг, как заявляют в ведомстве, инициированы со стороны Украины. Портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки.

По информации пресс-службы, целью кибератак стали более 50 IP-адресов. В пиковые моменты нагрузка на Госуслуги составляла до 340 тыс. запросов в секунду.

В Минцифры подчеркнули, что системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано. "Все технические профильные подразделения "Ростелекома" мобилизованы", - отмечается в сообщении.

Ранее в четверг вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов сообщил, что портал Госуслуг с 9:30 четверга подвергается кибератакам.

Минцифры Госуслуги
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