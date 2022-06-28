ЕЭК и "Яндекс" договорились о политике удаления пиратских ссылок из поиска

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и "Яндекс" договорились, что из поисковой выдачи будут удаляться ссылки на пиратский контент по жалобам от правообладателей, в том числе, из стран-членов ЕАЭС после принятия в РФ закона, основанного на "антипиратском меморандуме".

"С целью недопущения нарушений правил конкуренции на рынке систем поисковой выдачи" ЕЭК и "Яндекс" разработали политику удаления из поиска информации о веб-страницах в интернете "с размещенным на них без разрешения правообладателей контентом", говорится в сообщении на сайте ЕЭК во вторник.

Уточняется, что политика основана на разрабатываемом в РФ нормативном регулировании оснований и порядка прекращения демонстрации в поисковой выдаче ссылок на страницы с пиратским контентом и распространяется на правообладателей аудиовизуальных произведений, "включая правообладателей из государств ЕАЭС".

Отмечается, что новый порядок вступит в силу после принятия соответствующего закона в РФ.

Сейчас политика распространяется на поисковую выдачу "Яндекса" для пользователей в РФ. "В случае введения регулирования в отношении удаления пиратского контента в сети Интернет или внедрения механизмов саморегулирования в этой области в других странах ЕАЭС политика будет распространяться на поисковую выдачу "Яндекса" в этих странах Союза", - говорится в сообщении.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Армана Шаккалиева, для удаления нелегального контента правообладатель пока вынужден обращаться в суд, и только после вступления в силу решения суда контент удаляется, что занимает зачастую год или более. "В результате правообладатель теряет законную прибыль, несет репутационные и временные потери. Новый механизм позволит удалять нелегальный контент гораздо более оперативно и без обращения в суд", - отметил министр ЕЭК.

"Антипиратский меморандум"

Законопроект, разработанный на основе "антипиратского меморандума", был внесен в Госдуму 15 июня 2021 года. 15 ноября по результатам рассмотрения Советом Думы и получения в целом положительных заключений от правового управления и комитета-соисполнителя (по культуре), его планировали включить в примерную программу на декабрь, но этого сделано не было.

Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий был заключен между крупнейшими правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". Был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом, в соответствии с которым администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать ссылки из поисковой выдачи в РФ.

Срок текущей версии Меморандума продлен до 1 сентября 2022 года, до этого момента, надеются в отрасли, будет принят разработанный на его основе закон, который был внесен в Госдуму в июне 2021 года.

В ЕАЭК входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.