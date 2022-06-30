В России впервые проведут фестиваль онлайн-кинотеатров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первый в России фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет на курорте "Роза Хутор" с 18 по 24 сентября, в рамках смотра пройдут показы полнометражного кино и сериалов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022-2023. Представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию, определят вектор развития и взаимодействия. Фокус фестиваля - премьерные сериалы", - говорится в пресс-релизе.

Участие в фестивале подтвердили START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv.

По словам гендиректора МТС Медиа/KION Игоря Мишина, слова которого приводятся в сообщении, идея создания отдельного фестиваля онлайн-кинотеатров назревала давно, поскольку эта "новая индустрия 21-го века, удивительным образом соединившая в себе кино, телевидение и цифровые технологии, точно достойна своего фестиваля".

Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры.