Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

В России впервые проведут фестиваль онлайн-кинотеатров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первый в России фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет на курорте "Роза Хутор" с 18 по 24 сентября, в рамках смотра пройдут показы полнометражного кино и сериалов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022-2023. Представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию, определят вектор развития и взаимодействия. Фокус фестиваля - премьерные сериалы", - говорится в пресс-релизе.

Участие в фестивале подтвердили START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv.

По словам гендиректора МТС Медиа/KION Игоря Мишина, слова которого приводятся в сообщении, идея создания отдельного фестиваля онлайн-кинотеатров назревала давно, поскольку эта "новая индустрия 21-го века, удивительным образом соединившая в себе кино, телевидение и цифровые технологии, точно достойна своего фестиваля".

Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры.

Роза Хутор Минкультуры Кинопоиск МТС Медиа KION START Okko Кинопоиск Premier IVI More.tv
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Запущен первый российский токен на авторизованной ЦБ блокчейн-платформе

Суд в Москве оштрафовал Internet Archive за страницы о "коктейле Молотова"

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Tele2 ограничит повышение тарифов уровнем инфляции

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

В России заблокировали сайт британского издания The Telegraph

Telegram объявил о запуске Premium-подписки

Telegram объявил о запуске Premium-подписки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });