Минкультуры выделит субсидии на создание 145 кинопроектов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры решило в 2022 году выделить госфинансирование на производство 145 кинопроектов, среди которых игровые фильмы, сериалы, анимация и документальное кино, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего на конкурс было подано 1,5 тысячи заявок на финансирование проектов, это на 25% больше, чем годом ранее, отметили в министерстве. Субсидии получат 145 проектов, отобранных по конкурсу.

В игровом кино эксперты рекомендовали оказать государственную поддержку 11 фильмам социально значимой тематики, семи детским фильмам и 11 авторским и экспериментальным фильмам, а также четырем проектам, находящимся в стадии завершения производства, и одному фильму совместного производства с миноритарным участием России.

В документальном кино будет оказана поддержка 32 полнометражным, девяти научно-популярным и 114 короткометражным фильмам. В анимации - 53 короткометражным фильмам и 22 анимационным сериалам. Таким образом, Минкультуры выделит финансирование на производство 145 проектов.

Как говорится в протоколе отбора, в категории фильмов социально значимой тематики Минкультуры поддержит фильмы "Волонтер" киностудии "Рок" Алексея Учителя по сценарию Александра Рогожкина, "Смотри на меня" режиссера Владимира Грамматикова, который создаётся по совместному сценарию с Андреем Кончаловским, новый проект киностудии им. Горького "Как я встретил ее маму", проект студии "Арт Пикчерс" о психологе Льве Выготском "Выготский. Выше солнца" и другие.

В 2022 году впервые был проведен конкурс дебютных проектов, режиссеры которых получили пятилетнее профильное высшее образование. Такие фильмы получат господдержку до 100% стоимости производства. Эксперты отобрали три игровых и два анимационных дебюта выпускников ВГИКа и СПбГИКиТ. Больше всего проектов среди дебютных фильмов было подано в категории игрового кино. Из более 300 заявок ведомство выделит финансирование на создание 13 игровых дебютов режиссеров, образование которых не имеет значение. Также будет выделено финансирование на 15 неигровых дебютов и 17 анимационных дебютов.