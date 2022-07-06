"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" вошло в капитал ООО "Новые цифровые решения", которое является совместным предприятием по развитию 5G в России телеком-операторов ПАО "Ростелеком", ПАО "Мегафон" и ПАО "Вымпелком".

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 4 июля МТС получила в капитале ООО 25%. Такие же доли сохраняют за собой структура "Ростелекома" - "Башинформсвязь", "Мегафон" и "Вымпелком".

В пресс-службе МТС подтвердили "Интерфаксу" вхождение в СП.

"Новые цифровые решения" созданы в 2018 году; изначально оно задумывалось как СП "Мегафона" и "Ростелекома" по строительству единой сети 5G, однако впоследствии конфигурация предприятия была скорректирована. В июне 2021 года соглашение о создании "Новых цифровых решений" было подписано между "Мегафоном", "Ростелекомом" и "Вымпелкомом".

Цель создания СП - организация тестирования на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведение исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей 5G, реализация мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующего оборудования различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц).

Топ-менеджмент МТС неоднократно заявлял о намерении присоединиться к СП.

В ноябре прошлого года Государственная комиссия по радиочастотам выделила "Новым цифровым решениям" полосы 4400-4990 МГц для тестирования технологии 5G сроком на два года. При этом ГКРЧ не разрешила СП тестировать полосы 4555-4630 МГц и 4990-5000 МГц. Указанные диапазоны используют российские силовые ведомства.