В России запустят первое производство кристаллов транзисторов для связи 5G

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Зеленоградский нанотехнологичнский центр (АО "ЗНТЦ") откроет в особой экономической зоне "Технополис Москва" первую в России экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия, сообщил портал мэра и правительства столицы.

"ЗНТЦ" планирует начать мелкосерийное производство микроэлектроники на нитриде галлия по базовым технологиям в 2023 году", - уточнил через пресс-службу руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

ЗНТЦ завершил строительство и ввел в эксплуатацию участок для экспериментального производства. В проект вложили около 1 млрд рублей.

Нитрид галлия - один из самых востребованных и перспективных материалов для современной электроники, утверждают в мэрии. Он используется в производстве источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций для электротранспорта.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок, их общая площадь превышает 223 га.