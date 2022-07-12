Gartner оценил спад мировых продаж ПК во II квартале как рекордный за 9 лет
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года поставки персональных компьютеров в мире упали на 12,6%, до 72 млн, это рекордное падение за девять лет на фоне геополитических и экономических трудностей, показали предварительные данные аналитической компании Gartner.
"Падение, наблюдавшееся в первом квартале, ускорилось во втором из-за текущей геополитической нестабильности, инфляционного давления и резкого сокращения спроса на ноутбуки Chromebook", - написала директор по исследованиям Gartner Микако Китагава.
Тройка лидеров глобального рынка не изменилась. Первое место по-прежнему занимает китайская Lenovo с долей рынка в 24,8%, еe продажи снизились на 12,5%. На второй строчке располагается американская HP Inc. с долей 18,8%, ее продажи рухнули на 27,5%. Третье место сохранила за собой американская Dell, снизившая продажи на 5,2% и увеличившая долю рынка до 18,5% с 17% годом ранее.
Apple Inc. стала единственной компанией в топ-6, зафиксировавшей рост продаж - на 9,3%, до 6,37 млн. Благодаря этому еe доля на рынке увеличилась до 8,8% с 7,1%. На пятую строчку опустилась тайваньская компания Acer, сократившая продажи сразу на 18,7% в минувшем квартале. На шестом месте осталась ASUS, продажи которой снизились на умеренные 4,3%.
Поставки ПК в США в апреле-июне рухнули на 17,5% из-за обвала спроса на Chromebook на 50%, при этом поставки стационарных компьютеров и ноутбуков выросли. Самыми популярными марками в Штатах являются местные Dell (доля рынка 27,2%) и HP (22,3%), на третьем месте следует Lenovo (16,4%).
Продажи компьютеров в регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) сократились на 18% - до 17,8 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии продажи уменьшились на 5,2% за счет падения китайского рынка на 16%. В Японии поставки снизились на 10,8%, отчасти за счет ослабления курса иены и роста цен на импортные товары.
Поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|II кв.2022г
|II кв.2021г
|изм. за год
|доля рынка во II кв.2022г
|доля во II кв.2021г
|Lenovo
|17,863
|20,419
|-12,5%
|24,8%
|24,8%
|HP Inc.
|13,506
|18,617
|-27,5%
|18,8%
|22,6%
|Dell
|13,298
|14,035
|-5,2%
|18,5%
|17,0%
|Apple
|6,365
|5,822
|9,3%
|8,8%
|7,1%
|Acer
|5,094
|6,264
|-18,7%
|7,1%
|7,6%
|ASUS
|4,697
|4,909
|-4,3%
|6,5%
|6,0%
|другие
|11,186
|12,359
|-9,5%
|15,5%
|15,0%
|Всего
|72,011
|82,4243
|-12,6%
|100%
|100%