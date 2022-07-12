Gartner оценил спад мировых продаж ПК во II квартале как рекордный за 9 лет

"Падение, наблюдавшееся в первом квартале, ускорилось во втором из-за текущей геополитической нестабильности, инфляционного давления и резкого сокращения спроса на ноутбуки Chromebook", - написала директор по исследованиям Gartner Микако Китагава.

Тройка лидеров глобального рынка не изменилась. Первое место по-прежнему занимает китайская Lenovo с долей рынка в 24,8%, еe продажи снизились на 12,5%. На второй строчке располагается американская HP Inc. с долей 18,8%, ее продажи рухнули на 27,5%. Третье место сохранила за собой американская Dell, снизившая продажи на 5,2% и увеличившая долю рынка до 18,5% с 17% годом ранее.

Apple Inc. стала единственной компанией в топ-6, зафиксировавшей рост продаж - на 9,3%, до 6,37 млн. Благодаря этому еe доля на рынке увеличилась до 8,8% с 7,1%. На пятую строчку опустилась тайваньская компания Acer, сократившая продажи сразу на 18,7% в минувшем квартале. На шестом месте осталась ASUS, продажи которой снизились на умеренные 4,3%.

Поставки ПК в США в апреле-июне рухнули на 17,5% из-за обвала спроса на Chromebook на 50%, при этом поставки стационарных компьютеров и ноутбуков выросли. Самыми популярными марками в Штатах являются местные Dell (доля рынка 27,2%) и HP (22,3%), на третьем месте следует Lenovo (16,4%).

Продажи компьютеров в регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) сократились на 18% - до 17,8 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии продажи уменьшились на 5,2% за счет падения китайского рынка на 16%. В Японии поставки снизились на 10,8%, отчасти за счет ослабления курса иены и роста цен на импортные товары.

Поставки ПК в мире (млн штук):