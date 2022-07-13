Avito приобрела 67% агрегатора объявлений об автомобилях с пробегом Haraba

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сервис объявлений Avito стал владельцем 67% агрегатора объявлений об автомобилях с пробегом Haraba, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка структурирована через основную операционную компанию Avito - ООО "Кех Екоммерц", компании с 13 июля принадлежит 67% ООО "Хараба".

"Хараба" была зарегистрирована в 2019 году в Дагестане. До сделки совладельцами Haraba выступали 5 физлиц: Гаджи Курбанов, Андрей Редуто (по 31,88%), Камиль Гаджиев (21,25%), Михаил Тюрин (10%), Дмитрий Ковалев (5%).

На сайте Haraba говорится, что сервис агрегирует объявления о продаже автомобилей с пробегом со всех популярных сайтов. Так, доля объявлений с Avito составляет 41%, с Drom - 25%, Auto.ru - 23%, "Юла" - 6%, "СберАвто" - 2,5%, с сайтов дилеров - 2,5%.

Ежемесячно в приложении отображается более 1,3 млн объявлений о продаже машин.

Haraba предоставляет услуги для b2b и b2c. Функционал включает возможность максимально точно оценить автомобиль, проверить его историю и юридическую чистоту, продать авто в кредит с целью заработка с комиссионных вознаграждений и другое.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка ООО "Хараба" составила 123 млн рублей, чистая прибыль - 18,3 млн рублей.

Avito работает в сегменте объявлений о продаже автомобилей с 2012 года. В частности, компания развивает проект "Автотека" по проверке истории машин с пробегом по VIN и госномеру (отображает данные о ДТП, залогах, ремонте, структуре пробега и др.).

В конце 2021 года Avito консолидировал 100% ООО "Баер Макспостер" (бренд MaxPoster), которое разрабатывает ИТ-решения для автоматизированного управления продажами автомобилей.