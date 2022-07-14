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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

РКН принял меры понуждения против Twitch за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор за отказ удалить запрещенный в РФ контент принял в отношении компании Twitch меры понуждения в виде информирования поисковиками пользователей о нарушении ею российского законодательства, а также составил административный протокол за фейки о действиях Вооруженных сил России, который грозит компании штрафом до 4 млн руб.

"В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Отмечается, что принятые меры информирующего характера в отношении Twitch будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

"Также в отношении стриминговой платформы Twitch Роскомнадзором был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенной информации - фейков о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - сообщили в РКН.

Согласно КоАП РФ, за подобное правонарушение грозит штраф до 4 млн руб.

Ранее компания Twitch за неудаление запрещенной информации к ответственности в РФ не привлекалась.

В конце июня сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы признал видеосервис Twitch виновным в административном правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России. Компании был назначен штраф в размере 2 млн рублей.

Видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр и киберспортивных турнирах.

Роскомнадзор Twitch
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