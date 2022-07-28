Twitch грозит штраф до 4 млн руб. за неудаление видео из Бучи

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американскому видеостриминговому сервису Twitch грозит административный штраф в размере до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации, содержащей видео из украинской Бучи, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала мирового суда Москвы, где рассматривается протокол в отношении компании.

"Поводом для претензий Роскомнадзора стал стрим на платформе Twitch украинской девушки Вероники Першиной, которая вела трансляцию из Бучи", - заявил судья.

Судебное заседание отложено на 16 августа, чтобы представители компании успели подготовить позицию по административному делу.

Роскомнадзор составил в отношении платформы Twitch административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "за неудаление запрещенной информации - фейков о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", отмечали в РКН.

Как сообщили в Роскомнадзоре 14 июля, ведомство приняло меры понуждения в виде информирования поисковиками пользователей о том, что платформа нарушает законодательство РФ, а также составило административный протокол за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Отмечалось, что принятые меры информирующего характера в отношении Twitch будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

Twitch - американский видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр.

Штрафы для других иностранных компаний

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - с начала прошлого года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний, подвергнутых им в РФ с начала 2021 года, составляет уже более 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в виде 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.

А за 2021 год мировой суд Таганского района назначил Google оборотный штраф в размере 10% от выручки - почти 22 млрд рублей.