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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

"Яндекс" начал тестировать сервис заказа такси в ОАЭ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Yango, международный бренд "Яндекс.Такси", запустился в ОАЭ в тестовом режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекс Go".

"Яндекс разрабатывает технологии и сервисы мирового уровня и постоянно экспериментирует с ними на международных рынках. Тестирование такси в Дубае в пилотном режиме не исключение", - отметил он.

Компания развивает бренд Yango во многих странах, включая страны Африки, Латинской Америки, Европы и других. Yango включает не только сервис заказа такси, но и логистические услуги, аренду самокатов, а также сервис заказа продуктов.

"Яндекс" уже работает на рынке ОАЭ. С 2022 года компания запустила доставку продуктов из сети супермаркетов Carrefour в Дубае с помощью своих роботов-курьеров.

Yango Яндекс.Такси Яндекс ОАЭ Дубай Carrefour
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