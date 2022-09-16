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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Крупнейшая сделка в истории Adobe, планы по запуску роботакси в Остине и Финиксе, переход Ethereum на "экологичный" майнинг

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест
Тест-драйв автономного электрокара Cruise
Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Прошедшая неделя запомнится аналитикам IT-рынка сделкой года: Adobe объявил о покупке Figma за $20 млрд. Тем временем на улицы американских городов готовятся выехать роботакси, а Ethereum совершает революцию в майнинге, собираясь на 99% уменьшить потребление электроэнергии. Подробнее читайте в подборке "Интерфакса".

Adobe договорился о покупке Figma

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений Adobe сообщил, что покупает владельца сервиса по разработке интерфейсов Figma за $20 млрд. Это крупнейшая сделка для Adobe за всю историю существования компании.

Сделка будет профинансирована примерно наполовину за счет акций компании и денежных средств. Закрытие сделки ожидается в 2023 году после получения одобрения от регуляторов и акционеров Figma.

Adobe уже давно конкурирует с Figma и ожидается, что продукты сервиса будут объединены с Adobe Creative Suite. Глава Figma Дилан Филд заявил, что компания будет работать независимо, а сам он будет подчиняться напрямую президенту подразделения цифровых медиа Adobe Дэвиду Вадхвани.

После объявления о сделке акции Adobe подешевели на 14% на торгах в Нью-Йорке. Капитализация компании с начала года рухнула на 44% и составляет порядка $174 млрд.

Еврокомиссия намерена регулировать кибербезопасность "умных" гаджетов

Еврокомиссия представила проект "Акта о киберустойчивости" (Cyber Resilience Act) – свода обязательных правил в области обеспечения кибербезопасности для "умных" устройств. В случае серьезных нарушений компаниям могут грозить штрафы до 15 млн евро, или в размере 2,5% глобальной выручки.

Согласно акту, производители гаджетов, продаваемых на территории ЕС, должны будут проектировать устройства с учетом требований к кибербезопасности, обеспечить постоянную поддержку и своевременные обновления в случае выявления уязвимостей на протяжении всего жизненного цикла устройства. Кроме того, производители должны будут предоставлять "достаточную и аккуратную информацию", чтобы потребители могли оценить возможные риски до момента покупки и грамотно настроить уже приобретенное устройство.

В случае одобрения Европарламентом и Советом ЕС, акт должен вступить в силу в течение двух лет, то есть при самых оптимистичных раскладах - не ранее 2025 года.

General Motors запустит роботакси в двух городах США до конца года

Подразделение General Motors (GM) по беспилотным технологиям Cruise запустит до конца 2022 года коммерческий сервис роботакси в американских городах Остине (штат Техас) и Финиксе (штат Аризона), сообщает TechCrunch. При этом за рулем уже не будет сидеть инженер-испытатель.

Первые поездки могут предоставляться бесплатно, позже компания начнет брать плату, а в полноценном объеме услугу планируется запустить в следующем году.

Ранее Cruise уже тестировала роботакси в Финиксе, тогда как в Остине машины компании выедут впервые. Роботакси от Cruise уже работают в Сан-Франциско, где сервис предоставляется в определенных районах и временных интервалах.

Также компания заявила, что обдумывает планы по выпуску беспилотных автомобилей к 2025 году.

В этих двух городах уже представлены конкуренты Cruise: Waymo от Google в Финиксе и Argo AI от Ford и VW Group в Остине.

Ethereum переходит на "экологичный" майнинг

Второй по величине блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS, доказательство владения) вместо традиционного Proof-of-Work (PoW, доказательство работы). Обновление получило название The Merge, по утверждению компании это позволит на 99,95% уменьшить расходы электроэнергии на майнинг криптовалюты.

Традиционный механизм требовал от майнеров решения сложных криптографических задач для подтверждения транзакций. В результате преимущество получали майнеры, обладающие наибольшими вычислительными мощностями. Это привело к централизации майнинга в крупных дата-центрах (криптофермах), потребляющих огромное количество электроэнергии. Новая схема предполагает замену майнеров "валидаторами" транзакций – им может стать любой человек, владеющий не менее чем 32 единицами криптовалюты ETH. Чем больше подтвержденная доля "валидатора", тем больше шанс, что ему достанется право записать новый блок в блокчейн Ethereum и получить вознаграждение.

Одним из побочных эффектов перехода на новую схему майнинга может стать падение спроса на чипы для видеокарт производства Nvidia и AMD, использовавшиеся на криптофермах, отмечают эксперты. Впрочем, гораздо больший удар по выручке компании нанес запрет властей США на поставки высокопроизводительных чипов в Китай и Россию – в Nvidia оценили ущерб в 400 млн долларов.

Разработчики VR обвиняют Meta в контроле над рынком приложений для метавселенной

Создатели программ для VR обеспокоены тем, что Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) консолидирует контроль над экосистемой разработчиков приложений для виртуальной реальности. По их словам, компания стала решать, какие производители ПО имеют шансы на успех, а какие останутся в тени, пишет The Washington Post.

Провозгласившая в конце прошлого года курс на метавселенные Meta вложила миллиарды долларов в услуги на основе виртуальной реальности, помогая рынку VR вырасти из нишевого в массовый. Однако некоторые разработчики ПО жалуются, что компания предъявляет слишком строгие требования к размещению программ в своем магазине приложений Quest. Создатели VR, не попавшие в Quest, часто вынуждены искать альтернативу: продвигать свои неутвержденные приложения напрямую пользователям через платформы SideQuest или App Lab, но и здесь они сталкиваются со сложностями.

Представители отрасли также заявляют, что как только программа становится успешной, Meta зачастую пытается купить ее, либо переманить к себе разработчиков. Преобладание Meta на рынке и переманивание кадров ведёт к подавлению конкуренции, сетуют специалисты.

В свою очередь Meta заявляет, что такие опасения неуместны, и защищает свой подход к бизнесу виртуальной реальности, стремясь "сделать VR доступным".

Adobe Figma General Motors Ethereum
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