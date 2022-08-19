Телеком-операторы выбрали три прототипа российских базовых станций

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские телеком-операторы в рамках механизма индустриальных центров компетенций (ИЦК) отобрали три прототипа отечественных базовых станций, готовы подписать с их производителями форвардные контракты. Об этом сообщил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на форуме "Цифровая эволюция".

"Правительство в рамках новой политики цифровизации индустрии обратило внимание на отсутствие отечественных базовых станций. В рамках нового подхода индустриальных центров компетенций мы провели вместе с нашими коллегами по цеху такую работу. Мы выбрали три решения разных компаний, они все частные. Компании отрасли готовы подписать с ними форвардные контракты на постановку этого оборудования", - сказал Осеевский.

Он добавил, что операторы рассчитывают на то, что разработчики этого оборудования получат различные меры государственной поддержки.

Инициатором создания индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики в июне выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ИЦК будут формировать заказ на разработку отечественных решений в соответствии с потребностями различных секторов экономики, всего создается 35 таких центров, говорил в июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, правительство намерено выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений.

Как сообщил в пятницу замглавы Минцифры Максим Паршин, сегодня завершается прием заявок на проекты в рамках ИЦК. На сегодня потенциальными заказчиками сформулировано 353 потребности в тех или иных отечественных решениях. "Участвует (в отборе - ИФ) 309 заказчиков. При этом эти заказчики сами видят на рынке российских разработчиков, у которых есть 695 российских решений. 339 отечественных разработчиков уникальных на рынке", - отметил Паршин.

По его словам, до 7 сентября Минцифры совместно с Минфином проведут анализ и составят рейтинг проектов и представят их на рассмотрение президиума правительственной комиссии под председательством Дмитрия Чернышенко, которая примет соответствующее решение.

При этом Паршин допустил, что запросов на поддержку проектов будет больше, чем сможет покрыть выделенное бюджетное финансирование.

"Поэтому мы сформируем тот перечень проектов, которые мы в состоянии поддержать сейчас в трехлетней перспективе. А дальше, если проекты будут качественные, проработанные, будем ходатайствовать в правительство об увеличении объемов финансирования", - сказал замминистра.