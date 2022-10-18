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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Microsoft уволит около тысячи сотрудников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американский IT-гигант Microsoft Corp уволит около тысячи сотрудников в нескольких подразделениях, включая Xbox и Edge, сообщили издания Axios и Business Insider со ссылкой на источники.

Согласно данным на сайте Microsoft, в компании работает около 221 тыс. человек по всему миру.

Представитель Microsoft подтвердил точность сообщений СМИ в электронном письме, направленном изданию MarketWatch. "Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие структурные коррективы, - сообщается в документе. - Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых для роста областях в следующем году".

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Microsoft стала очередной крупной технологической компанией, которая сокращает персонал на фоне опасений относительно надвигающейся рецессии в экономике США, отмечает MarketWatch. Ранее об аналогичных шагах объявили Snap Inc., Intel Corp., Apple Inc. и Oracle Corp., а также производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat.

Согласно опубликованному недавно отчету KPMG, 51% опрошенных руководителей заявили, что рассматривают возможность сокращения числа рабочих мест в ближайшие полгода.

Котировки акций Microsoft в понедельник выросли на 3,9%. С начала текущего года капитализация компании снизилась более чем на 29% (до $1,7 трлн), тогда как S&P 500 за этот период потерял 17%.

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