В Белоруссии создадут концерн в сфере микроэлектроники

Также в стране задумали при участии российских компаний запустить производство легковых машин

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Национальная академия наук (НАН) Белоруссии инициирует создание в республике концерна в сфере микроэлектроники, который объединит разработчиков и производителей, сообщил госизданию "СБ. Беларусь сегодня" председатель НАН Владимир Гусаков.

"Мы предлагаем создать в стране крупное объединение в области микроэлектроники, объединить всех производителей и разработчиков не только академии наук, но и министерства промышленности, а также других министерств и ведомств, чтобы мы могли в комплексе решать эту проблему - от производства чипов до цифровых двойников, создания электронных систем для отраслей", - сказал он.

По его словам, эта инициатива получила поддержку президента Александра Лукашенко.

"Новое объединение предлагается создать в форме концерна во главе с "Интегралом" (белорусский производитель микроэлектроники - ИФ) или Академией наук. Президент поручил продумать различные варианты", - добавил Гусаков.

Также, по его словам, Белоруссии планируют создать промышленное производство легковых электромобилей собственной разработки, возможно с участием российских компаний в рамках Союзного государства.

"Цель и задача - чтобы это были не только эффективные, но и доступные по цене машины. И надежные, особенно в том, что касается электронакопителя: он должен обеспечивать нормальный пробег (не менее 500 километров). И чтобы это была наша элементная база. Нам надо создавать свой белорусский электромобиль либо в рамках Союзного государства. Мы к этому готовы", - сказал он.

"Сейчас нам надо сюда привлечь и интегрировать и других производителей", - добавил руководитель НАН.

Он напомнил, что в республике уже созданы легковой и грузовой "стопроцентной белорусской разработки", а также спортивный электрокар.