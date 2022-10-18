Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Белоруссии создадут концерн в сфере микроэлектроники

Также в стране задумали при участии российских компаний запустить производство легковых машин

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Национальная академия наук (НАН) Белоруссии инициирует создание в республике концерна в сфере микроэлектроники, который объединит разработчиков и производителей, сообщил госизданию "СБ. Беларусь сегодня" председатель НАН Владимир Гусаков.

"Мы предлагаем создать в стране крупное объединение в области микроэлектроники, объединить всех производителей и разработчиков не только академии наук, но и министерства промышленности, а также других министерств и ведомств, чтобы мы могли в комплексе решать эту проблему - от производства чипов до цифровых двойников, создания электронных систем для отраслей", - сказал он.

По его словам, эта инициатива получила поддержку президента Александра Лукашенко.

"Новое объединение предлагается создать в форме концерна во главе с "Интегралом" (белорусский производитель микроэлектроники - ИФ) или Академией наук. Президент поручил продумать различные варианты", - добавил Гусаков.

Также, по его словам, Белоруссии планируют создать промышленное производство легковых электромобилей собственной разработки, возможно с участием российских компаний в рамках Союзного государства.

"Цель и задача - чтобы это были не только эффективные, но и доступные по цене машины. И надежные, особенно в том, что касается электронакопителя: он должен обеспечивать нормальный пробег (не менее 500 километров). И чтобы это была наша элементная база. Нам надо создавать свой белорусский электромобиль либо в рамках Союзного государства. Мы к этому готовы", - сказал он.

"Сейчас нам надо сюда привлечь и интегрировать и других производителей", - добавил руководитель НАН.

Он напомнил, что в республике уже созданы легковой и грузовой "стопроцентной белорусской разработки", а также спортивный электрокар.

Белоруссия НАН Интеграл Владимир Гусаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Минцифры разрешило айтишникам повторно просить об отсрочке от мобилизации при смене работы

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Приложение "ВКонтакте" снова доступно в App Store

Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей Госуслуг

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Сервис информирования об отзыве автомобилей запущен на Госуслугах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });