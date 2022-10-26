Microsoft сократила квартальную чистую прибыль на 14%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft Corp. сократила чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года на 14%, тогда как выручка выросла на 11%. Оба показателя превысили ожидания аналитиков, пишет MarketWatch.

Между тем акции компании подешевели на дополнительных торгах во вторник на фоне замедления темпов роста доходов облачного сервиса Azure - сейчас крупнейшего и самого важного бизнеса Microsoft. Кроме того, аналитиков разочаровал прогноз выручки компании на праздничный финквартал.

Чистая прибыль в финансовом квартале, который завершился 30 сентября, составила $17,56 млрд по сравнению с $20,51 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $2,35 с $2,71 годом ранее.

Квартальная выручка Microsoft увеличилась до $50,1 млрд с $45,32 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,31 на акцию при выручке в $49,66 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, повысилась на 20%, до $20,3 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $20,46 млрд. Доходы непосредственно облачных сервисов увеличились на 35% по сравнению с подъемом на 40% в предыдущем финквартале и на 50% - за аналогичный период годом ранее, тогда как эксперты прогнозировали рост на 36,5%.

Финансовый директор компании Эми Худ ожидает, что темпы роста доходов облачного сервиса продолжат замедляться.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 9% - до $16,46 млрд. В это подразделение входит социальная сеть LinkedIn, ее доход вырос на 17%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (в том числе включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) практически не изменилась и составила $13,3 млрд по сравнению с 13,4 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе на уровне $13,12 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows уменьшились на 15%, выручка от контента и сервисов для Xbox сократилась на 3%.

В минувшем финквартале Microsoft вернула акционерам $9,7 млрд в виде дивидендных выплат и обратного выкупа акций, что на 11% меньше суммы, затраченной на эти цели годом ранее.

В текущем финквартале компания прогнозирует выручку в $52,35-53,35 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $56,16 млрд.

Акции Microsoft подешевели на 6,7% на дополнительных торгах во вторник. Капитализация компании с начала 2022 года снизилась на 25,5% и составляет $1,84 трлн.