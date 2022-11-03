Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вторую неделю подряд мировую технологическую повестку заполняют новости про Twitter: новый владелец соцсети Илон Маск продолжает анонсировать не только новые функции, но и структурные изменения, в том числе массовое сокращение штата компании. В ЕС вступило в силу новое регулирование, направленное на сдерживание доминирующего положения онлайн-платформ. Тем временем в мире могут возникнуть проблемы с поставками нового iPhone из-за карантина на китайском заводе Foxconn, а Google намерена создать ИИ-модель на основе 1000 языков.

В ЕС вступил в силу закон о цифровых рынках, регулирующий онлайн-платформы

1 ноября вступил в силу закон Европейского союза о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA). Закон направлен на предотвращение антиконкурентных практик технологических корпораций.

ЕС надеется, что регулирование поможет поддержать стартапы в их конкуренции с большими онлайн-платформами, а потребителям дать больше выбора.

ЕС накладывает на определенные платформы функции "цифрового посредника". Таким платформам будет запрещено давать приоритет своим продуктам и дискриминировать решения третьих компаний, например, в поисковой выдаче. Также им будет запрещено использовать данные граждан для таргетированной рекламы без их согласия и навязывать предустановку дополнительного ПО на компьютеры и смартфоны пользователей.

Определить, какие компании подпадают под новое регулирование, ЕС должен до 6 сентября 2023 года.

Введенный карантин на заводе Foxconn в Китае грозит сокращением производства iPhone

Власти Китая ввели семидневный локдаун в районе завода по производству iPhone тайваньской Foxconn в городе Чжэнчжоу.

В районе запрещено передвижение людей, а также автомобилей, за исключением машин скорой помощи и поставщиков товаров первой необходимости. Локдаун продлится до 9 ноября.

Введение карантина в Чжэнчжоу приведет к резкому сокращению производства на предприятии Foxconn, на который, по оценкам экспертов, приходится выпуск четырех из пяти смартфонов Apple последней версии, отмечает Bloomberg.

На прошлой неделе появились сообщения о введении жесткого карантина на заводе Foxconn, из-за которого сотрудники оказались запертыми на предприятии почти на две недели. В прошлое воскресенье компания заверяла, что увеличит выпуск iPhone на других площадках, чтобы компенсировать возможное сокращение производства в Чжэнчжоу.

Изменения в Twitter под новым управлением Маска

- Бизнесмен Илон Маск, купивший Twitter на прошлой неделе, продолжает вводить новые порядки в компании. Так, миллиардер распустил совет директоров соцсети и теперь единолично руководит компанией.

В совет директоров компании, в частности, входил бывший CEO Параг Агравал, который был уволен на прошлой неделе наряду с несколькими другими топ-менеджерами Twitter.

Как сообщает сайт Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), у Twitter остался лишь один контролирующий акционер, и компании совет директоров больше не нужен.

- Также Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter для снижения издержек. Сокращение может затронуть 3,7 тыс. сотрудников. Объявить об этом новый владелец Twitter может уже в эту пятницу.

Кроме того, новый владелец Twitter намерен отказаться от прежней политики компании, в рамках которой сотрудники помимо офиса могли работать где угодно.

В качестве компенсации компания может выплатить уволенным работникам отступные в размере двухмесячной зарплаты.

- Маск обдумывает и новые способы монетизации. Новая версия подписки Twitter Blue, которая дает доступ к ряду премиальных функций, обойдется в $8 в месяц, пишет The Verge со ссылкой на сообщения самого Маска в Twitter.

Среди новых функций - приоритет в ответах и поиске, возможность публиковать более длинные видео и аудио, вдвое меньше рекламы. Также подписчики смогут верифицировать свои аккаунты.

Маск утверждает, что подписка даст компании возможность "поощрять авторов контента", однако непонятно, что под этим подразумевается и будет ли компания делиться доходами.

- Кроме того, как утверждает Bloomberg, функция редактирования твитов может стать доступной для всех пользователей соцсети, тогда как сейчас ей могут воспользоваться только купившие подписку Twitter Blue за $4.99. Запуск функции может состояться уже на этой неделе.

Google планирует создать языковую ИИ-модель, поддерживающую 1000 языков

Google объявил о проекте, в рамках которого намерен разработать языковую ИИ-модель, которая поддерживала бы 1000 языков.

Компания также представила ИИ-модель, которую обучали на основе более 400 языков - это самое большое количество, использованное для обучения языковой модели.

Как отметил вице-президент по исследованиям в Google AI Жубин Гарамани порталу The Verge, создание модели такого масштаба поможет привнести различные функции ИИ в языки, которые мало представлены в онлайне и датасетах.

В качестве данных для ИИ-модели будут использоваться аудиозаписи и тексты.

Как утверждают в компании, пока нет конкретных планов по использованию модели, однако она может применяться в различных продуктах Google: от переводов, решения математических проблем до, например, преобразования команд роботам в код.

Google уже используют свою языковую модель, например, в поиске и для субтитров в YouTube.