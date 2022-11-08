Котировки TripAdvisor после публикации квартального отчета рухнули почти на 19%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года интернет-сервис для путешественников TripAdvisor Inc. резко увеличил чистую прибыль, однако скорректированный показатель оказался хуже ожиданий экспертов.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $25 млн, или 17 центов в расчете на акцию, против $1 млн, или 1 цента на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 28 центов на акцию с 16 центов.

Выручка подскочила на 51% и достигла $459 млн против $303 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 39 центов на акцию при выручке в $444,3 млн.

Количество ежемесячно активных уникальных пользователей сайтов TripAdvisor увеличилось на 8% в годовом выражении, сообщается в отчетности.

Котировки акций TripAdvisor на дополнительных торгах в понедельник упали на 18,7% после публикации отчетности. С начала 2022 года капитализация компании уменьшилась на 12,7% (до $3,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время потерял более 20%.