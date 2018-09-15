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В мире Отравление Сергея Скрипаля

TripAdvisor после интервью Петрова и Боширова закрыл комментарии о Солсберийском соборе

Россияне, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипаля, утверждали, что ездили в Солсбери посмотреть "знаменитый на всю Европу собор"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский сайт путешествий TripAdvisor временно закрыл комментарии о соборе в Солсбери.

"TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

На странице отмечено, что "если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения Вашего отзыва!".

В миреЕпископ Солсберийский скептически отнесся к рассказу Петрова и Боширова о посещении собораЧитать подробнее

13 сентября двое подозреваемых по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу Russia Today (RT). При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила в своем Telegram-канале, что не знает, "кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают" и что "их ответы - их ответственность, и выбор каждого зрителя - верить им или нет".

В интервью люди, назвавшиеся Петровым и Бошировом, опровергли свою причастность к преступлению во время своей поездки в Великобританию. Они рассказали, что побывали в Солсбери как туристы, и не являются агентами ГРУ. По их словам, в Англию они приехали 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта. Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором. При этом Петров и Боширов пообещали Симоньян передать ей фотографии своего визита в Солсберийский собор, но так этого и не сделали.

TripAdvisor - американский сайт путешествий, с помощью которого пользователи могут спланировать поездку в любую страну мира.

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Теги: TripAdvisor, Солсбери

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