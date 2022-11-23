Разработчик облачных технологий VMware снизил квартальную чистую прибыль на 42%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware Inc. в третьем квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль на 42%, при этом скорректированный показатель оказался хуже ожиданий экспертов.

Чистая прибыль компании за квартал, который завершился 28 октября, составила $231 млн, или 54 цента в расчете на акцию, против $398 млн, или 94 цента на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $1,47 с $1,72 на акцию.

Выручка выросла на 0,7% и достигла $3,211 млрд против $3,188 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,59 на акцию при выручке в $3,19 млрд.

С начала 2022 года капитализация VMware увеличилась на 2,2% (до $49,6 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился на 16%.

VMware находится в процессе поглощения компанией Broadcom за $61 млрд. Сделка ожидает одобрения со стороны регулирующих органов.