Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки между Broadcom и VMware

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) начала углубленную проверку сделки по покупке американским производителем полупроводниковых компонентов Broadcom Inc. разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware Inc.

Предварительная проверка ЕК показала, что сделка может ограничить рыночную конкуренцию в сфере некоторых видов аппаратного обеспечения, взаимодействующего с ПО VMware, что может привести к повышению цен, снижению качества продукции и замедлить внедрение инноваций.

Речь идет о таких продуктах как сетевые карты и адаптеры, уточнил регулятор.

Срок проведения углубленной проверки Еврокомиссией истекает 11 марта 2023 года.

Сделка объемом $61 млрд, которую Broadcom и VMware согласовали в мае 2022 года, станет одной из крупнейших в истории отрасли. Broadcom рассчитывает закрыть ее в 2023 финансовом году.

В конце ноября Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) также инициировало проверку сделки. Федеральная торговая комиссия (FTC) ранее запустила вторую фазу ее проверки.