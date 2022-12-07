Microsoft выпустит Call of Duty на консолях Nintendo, если разрешат сделку с Activision

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. договорилась с японской Nintendo Co. о выпуске видеоигр серии Call of Duty на приставках Nintendo в течение десяти лет при условии, что регуляторы одобрят слияние Microsoft с дистрибьютором этих игр Activision Blizzard.

Срок действия соглашения с Nintendo может быть продлен, и Microsoft в целом намерена расширить число платформ, пользователи которых получат доступ к ее играм, сказал Bloomberg глава подразделения Xbox Фил Спенсер.

Сейчас Call of Duty доступна на ПК, а также приставках Xbox и PlayStation. C 2013 года игры серии не выходят на консолях Nintendo.

Дата возвращения Call of Duty на приставки Nintendo пока неизвестна, но Спенсер отметил, что после закрытия сделки по слиянию с Activision (ожидаемая дата - июнь 2023 года) все последующие игры серии будут выходить одновременно на всех платформах.

Microsoft объявила о планах купить Activision за $69 млрд в январе. Сделка ожидает одобрения антимонопольных регуляторов.

"Соглашение с Nintendo и особенно время, когда о нем было объявлено, явно выглядит как попытка Microsoft задобрить регуляторов, - отметил аналитик Серкан Тото. - Пока мне сложно представить, что текущие приставки Nintendo потянут последние игры серии "Call of Duty", но следующая версия консоли Switch явно сможет справиться с такой игрой".