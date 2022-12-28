"Мегафон" купил у USM разработчика аналитических сервисов на базе ИИ oneFactor

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" приобрело 100% ООО "Единыйфактор" (oneFactor, разработчик аналитических сервисов на базе ИИ), говорится в сообщении оператора.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", продавцом выступило ООО "ЮэСэМ Телеком" (входит в USM Алишера Усманова, также владеет "Мегафоном"), которое получило 100% ООО "Единыйфактор" в феврале в рамках разделения активов с "ИКС Холдингом" Антона Черепенникова.

Сумма сделки не называется.

Как сообщил "Мегафон", сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса.

ООО "Единыйфактор" создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ритейла и туризма. Среди разработок компании - сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data.

Как говорится в сообщении, после сделки oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Единыйфактор" зарегистрировано в 2010 году. В 2021 году выручка от продаж компании составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль - 898,6 млн рублей.