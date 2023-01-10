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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Ведущий производитель чипов увеличил квартальную выручку на 43% на фоне спада спроса

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в четвертом квартале увеличил выручку на 43% относительно того же периода прошлого года - до 625,5 млрд новых тайваньских долларов ($20,6 млрд), подсчитал Bloomberg на основе месячных данных компании.

Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков - 636 млрд новых тайваньских долларов. Показатели компании не оправдали ожиданий впервые за два года.

TSMC во вторник сообщила, что в декабре ее продажи выросли на 24% и достигли 192,6 млрд новых тайваньских долларов.

Спрос на полупроводниковую продукцию в последнее время уменьшился из-за ускорения инфляции и повышения процентных ставок. В результате TSMC в прошлом году сократила план капзатрат на 10% - до $36 млрд.

Рыночная стоимость TSMC, в число клиентов которой входят американская Apple и японская Sony, в 2022 году упала на 27% после скачка вдвое за время пандемии COVID-19. С начала 2023 она увеличилась примерно на 8%, до 11,9 трлн тайваньских долларов.

Taiwan Semiconductor Тайвань
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