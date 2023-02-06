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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Oracle инвестирует $1,5 млрд в "облачные" услуги в Саудовской Аравии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, планирует инвестировать $1,5 млрд в расширение инфраструктуры "облачных" вычислений в Саудовской Аравии, сообщает MarketWatch.

Компания будет расширять свои компьютерные мощности в Эр-Рияде и Джидде, а также создаст новый "облачный регион" в Неоме - саудовском мегапроекте "умного" города. Таким образом, она намерена удовлетворить растущий спрос в регионе на "облачные" услуги.

Oracle сообщила, что подписала с саудовским Министерством связи и информационных технологий меморандум о взаимопонимании, чтобы помочь местным предприятиям воспользоваться преимуществами новейших "облачных" услуг.

За последний год капитализация Oracle за последний год выросла на 11% (до $241,6 млрд), тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период опустился на 8,1%.

Oracle США Саудовская Аравия Неом
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