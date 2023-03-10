Oracle увеличила выручку на 18% в III финквартале, слабее прогнозов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, в третьем квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась немного лучше ожиданий рынка, а выручка недотянула до прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль за квартал, завершившийся 28 февраля, составила $1,9 млрд, или $0,68 в расчете на акцию, по сравнению с $2,32 млрд, или $0,84 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,22 в расчете на акцию по сравнению с $1,13 на акцию годом ранее.

Выручка Oracle увеличилась до $12,4 млрд против $10,51 млрд за аналогичный период предыдущего года (рост на 18%).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,20 при выручке $12,43 млрд.

Выручка крупнейшего для Oracle подразделения облачных услуг и лицензионной поддержки повысилась на 17%, до $8,92 млрд.

Доходы от продажи лицензий не изменились и составили $1,29 млрд. Выручка Oracle от продажи оборудования увеличилась на 2%, до $811 млн, от продажи услуг - взлетела на 74%, до $1,38 млрд.

Главный исполнительный директор Сафра Кац заявила в ходе телефонной конференции с инвесторами, что компания ожидает роста выручки в следующем финквартале на 15-17%, до $13,62-13,85 млрд. Скорректированная прибыль прогнозируется на уровне $1,56-1,6 на акцию. Аналитики ожидают скорректированную прибыль в размере $1,47 на акцию при выручке в $13,75 млрд.

Руководство компании рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 25%, до 40 центов на акцию. Выплаты состоятся 24 апреля, реестр акционеров закрывается 11 апреля.

Котировки акций Oracle по итогам дополнительных торгов в четверг упала на 3,8%. С начала года капитализация компании выросла на 6,3% - до $238,6 млрд.