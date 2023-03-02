"Максимателеком" вышла из СП с "Газпром-Медиа Холдингом" в сфере big data

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Максимателеком" вышла из совместного предприятия с "Газпром-Медиа Холдингом" в сфере big data - ООО "ГПМ Дата", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

С 1 марта ООО "ГПМ Проекты" принадлежит 100% "ГПМ Дата", которая является единым центром управления большими данными компаний "Газпром-Медиа Холдинга". До сделки доля АО "Максимателеком" в "ГПМ Дата" составляла 19,9%.

Как говорится в пресс-релизе ГПМ, холдинг реализовал опцион на выкуп доли "Максимателеком" в "ГПМ Дата". Финансовые параметры сделки не раскрываются.

"Максимателеком" и ГПМ создали СП в декабре 2021 года. Тогда сообщалось, что "Максимателеком" передаст в СП коммерческую экспертизу и опыт управления дата-проектами, а также предоставит IT-компетенции и технологическую инфраструктуру для развития продуктов на основе данных. ГПМ, в свою очередь, предоставит СП доступ к платформенным решениям по анализу агрегированных данных с помощью машинного обучения, аналитические и технологические платформы для DOO (Digital out-of-home), а также перспективные направления монетизации данных.

В пресс-релизе ГПМ говорится, что СП уже разработало широкий пул инструментов для решения бизнес-задач как самого холдинга, так и его партнеров и рекламодателей, включая продукты для проведения сегментированных рекламных кампаний.

"ГПМ Дата" продолжит развивать продукты на основе анализа больших данных, машинного обучения, компьютерного зрения. Разработка таких решений позволит предлагать клиентам "новый подход к проведению мультиканальных рекламных кампаний и работе с цифровым контентом, оптимально планировать маркетинговые бюджеты и стратегии взаимодействия с аудиторией", отметила через пресс-службу управляющий директор "ГПМ Дата" Светлана Лапунова.