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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

В кабмине заявили о росте на 65% числа кибератак на информационные системы РФ в этом году

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Число кибератак на информационные системы России в этом году увеличилось на 65% по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу в Уфе на встрече с молодыми учеными, изобретателями и технологическими предпринимателями Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

"Сейчас большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты. (...) Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться, уже сейчас видим, что на 65% рост по сравнению с прошлым годом количества кибератак", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что "они зачастую носят характер выявления уязвимости с тем, чтобы потом в нужный момент эти уязвимости реализовать".

"Поэтому, если сейчас еще что-то не произошло, это не повод для того чтобы считать, что все защищено", - заключил он.

Дмитрий Чернышенко
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