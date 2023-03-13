Сервисы Росбанка недоступны из-за крупной кибератаки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Приложения Росбанка, интернет-банк и сайт временно недоступны из-за крупной DDOS-атаки, сообщает телеграм-канал кредитной организации.

"Мы технически готовы к подобным обстоятельствам. Задействованы все специалисты Росбанка по данному направлению. Мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны", - заверили в банке.

Основные системы банка работают в штатном режиме, отмечается в сообщении.

В феврале зампред Банка России Филипп Габуния сообщил, что количество DDoS-атак на финансовые организации страны в 2022 году выросло в четыре раза.

В середине октября прошлого года зампред ЦБ Герман Зубарев сообщал об изменении целей у киберпреступников. Если раньше атаки осуществлялись из корыстных или хулиганских побуждений, то сейчас они направлены на разрушение информационной инфраструктуры, в том числе физическое, на подрыв репутации финансовых организаций, а также на информационные вбросы, чтобы вызвать панику на финансовом рынке.