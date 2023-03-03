Минцифры отметило снижение объема телефонного мошенничества на 67% с июля

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объем телефонного мошенничества с июля 2022 года по февраль 2023 года сократился на 67%, при этом в годовом выражении снижение было ниже - примерно на 30%, сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин.

По его словам, летом 2022 года был зафиксирован "абсолютный пик" по числу звонков телефонных мошенников гражданам, оно примерно вдвое превысило показатели 2021 года "в любой самый пиковый день".

Бенгин напомнил, что с июля заработали различные механизмы, позволившие снизить объемы мошеннических звонков. "С июля по февраль объем вызовов снизился на 67%. Но если брать с 1 февраля по 1 февраля, то он (снизился - ИФ) только-только примерно на 29-30%", - сказал он в ходе конференции "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива", организованной "Билайном".

Минцифры также зафиксировало снижение числа мошеннических звонков с телефонных номеров с географически определяемыми кодами АВС (495, 499 и коды других регионов). Доля звонков с таких номеров упала с 95% до 2-3%, сказал Бенгин. "Они снизились просто потому что злоумышленники, увидев, что здесь и здесь проблемы, начали искать более дешёвые механизмы. Но они все равно могут вернуться в подмену ABC-нумерации", - сказал чиновник.

Он отметил, что по-прежнему есть много небольших операторов, которые не стремятся участвовать в противодействии мошенническим звонкам. "Сейчас мы находимся в том месте, где дальнейшее продвижение и дальнейшее улучшение ситуации возможно, только если в этом начнут участвовать все операторы", - подчеркнул Бенгин.

При этом, по его словам, мошенники стали "перетекать" в другие каналы - в частности, в мессенджеры. "У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, мы с ним тоже боремся, там тоже есть некие технологии, с помощью которых можно сокращать объем фрода (...)", - сказал представитель Минцифры.