В половине случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции

В 2022 году граждане под воздействием мошеников пытались оформить кредиты в общей сложности на 200 млрд рублей, подсчитали в Сбере

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Половина мошеннических звонков гражданам совершается якобы от имени "сотрудника полиции", 27% приходится на "службу безопасности", 12% - "техническую поддержку", говорится в презентации управляющего директора, начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

Он выступил на конференции "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива", организованной "Билайном".

"С точки зрения сценариев обмана сегодня это, конечно же, звонок от имени сотрудника полиции. Уверен, что многие из вас получали звонки от "следователей", которые пытались под предлогом возбужденного уголовного дела вовлечь вас в карусель совершения мошеннических операций", - сообщил Велигодский .

На мошеннические звонки от мнимого представителя государства приходится 4%, на предварительно записанные голосовые сообщения (IVR) - 2%, на другие сценарии - 5%, отмечается в презентации.

К антифрод-платформе Сбербанка подключена "большая четверка" операторов связи (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2), они предоставляют банку информацию о мошеннических звонках клиентам.

"За 2022 год мы получили 5 млрд рисковых событий о попытке совершения мошеннических звонков нашим клиентам, в среднем мы получаем порядка 6 млн событий (в сутки - прим. ИФ)", - сказал Велигодский.

По его словам, если раньше мошенники похищали средства со счетов клиентов, то сейчас все чаще фиксируются случаи кражи кредитных средств (на них приходится 25% хищений в рамках телефонного мошенничества в целом по стране). Общая сумма кредитов, которую россияне пытались оформить под воздействием мошенников за 2022 год, составила 200 млрд рублей.