Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Система Роскомнадзора "Антифрод" заблокировала 135 млн звонков с подменных номеров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора с момента запуска в декабре прошлого года по март включительно предотвратила 135 млн мошеннических звонков, сообщает РКН в своей презентации.

По информации РКН, в декабре 2022 года системой "Антифрод" было предотвращено 600 тыс. мошеннических вызовов, в январе - уже 26,7 млн, за февраль - 47,8 млн, а в марте - 60 млн звонков от мошенников не дошли до абонентов в РФ.

В настоящее время к ИС "Антифрод" подключены все операторы большой четверки - "Мегафон", МТС, "Билайн" и Tele2.

"Не позднее марта 2024 года к системе будут подключены ещё 2464 российских оператора связи", - говорится в сообщении РКН.

В РКН напоминают, что подключение к системе бесплатное и осуществляется в любом из трех вариантов: облачное подключение, адаптация специального ПО на сервере оператора и аппаратное присоединение к узлу взаимодействия.

DigitalМинцифры отметило снижение объема телефонного мошенничества на 67% с июляЧитать подробнее

В планах разработчиков "Антифрода" - установка её узлов во всех федеральных округах, подключение к системе всех российских операторов телефонной связи, создание барьера для мошеннических звонков из-за границы. Кроме того, предполагается обсуждение интеграции системы "Антифрод" с банковскими антифрод-системами.

Система "Антифрод" разработана подведомственным РКН ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), на базе которого работает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Все операторы телефонной связи до конца 2023 года будут подключены к системе "Антифрод", созданной для борьбы с телефонными мошенничествами с использованием подменных номеров, сообщил директор ЦМУ ССОП Сергей Хуторцев. "В настоящий момент к системе подключились четыре крупных оператора. (...) До конца этого года планируется подключение всех оставшихся операторов телефонной связи в России. (...) Порядка 90% вызовов должно быть верифицировано", - сказал Хуторцев 15 февраля на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что подменить номер в России невозможно будет технологически.

ЭкономикаЗаконопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтенииЗаконопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтенииЧитать подробнее

В ноябре 2022 года правительство РФ утвердило требования к системе блокировки звонков с подменных номеров и правила ее функционирования. Система будет анализировать телефонные номера, уникальные коды идентификации абонентов, инициирующих телефонные вызовы, передачу sms или голосовых сообщений, выявлять соединения, в отношении которых отсутствует информация об инициировании, а также выполнять другие функции. Тестирование системы началось в конце декабря 2022 года. К "Антифроду" должны будут подключиться все операторы связи, они не будут иметь права пропускать неверифицированные звонки. Крупные поставщики связи будут подключаться к системе, используя собственные ресурсы, региональные компании - при помощи облачных узлов.

В начале марта управляющий директор, начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что половина мошеннических звонков гражданам РФ совершается якобы от имени "сотрудника полиции", 27% приходится на "службу безопасности", 12% - "техническую поддержку". На мошеннические звонки от мнимого представителя государства приходится 4%, на предварительно записанные голосовые сообщения (IVR) - 2%, на другие сценарии - 5%, отмечается в презентации.

К антифрод-платформе Сбербанка подключена "большая четверка" операторов связи (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2), они предоставляют информацию о мошеннических звонках клиентам банка. "За 2022 год мы получили 5 млрд рисковых событий о попытке совершения мошеннических звонков нашим клиентам, в среднем мы получаем порядка 6 млн событий (в сутки - прим. ИФ)", - заявил Велигородский.

Роскомнадзор Антифрод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

Песков опроверг сообщения о том, что арест Гершковича был санкционирован Путиным

Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями "недружественных" компаний ОПК

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей
Убийство Владлена Татарского

ФСБ заявила, что теракт против Татарского организовали с участием агентов из российской оппозиции

Нападения в школах и вузах

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку
Убийство Владлена Татарского

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });