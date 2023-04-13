Система Роскомнадзора "Антифрод" заблокировала 135 млн звонков с подменных номеров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора с момента запуска в декабре прошлого года по март включительно предотвратила 135 млн мошеннических звонков, сообщает РКН в своей презентации.

По информации РКН, в декабре 2022 года системой "Антифрод" было предотвращено 600 тыс. мошеннических вызовов, в январе - уже 26,7 млн, за февраль - 47,8 млн, а в марте - 60 млн звонков от мошенников не дошли до абонентов в РФ.

В настоящее время к ИС "Антифрод" подключены все операторы большой четверки - "Мегафон", МТС, "Билайн" и Tele2.

"Не позднее марта 2024 года к системе будут подключены ещё 2464 российских оператора связи", - говорится в сообщении РКН.

В РКН напоминают, что подключение к системе бесплатное и осуществляется в любом из трех вариантов: облачное подключение, адаптация специального ПО на сервере оператора и аппаратное присоединение к узлу взаимодействия.

В планах разработчиков "Антифрода" - установка её узлов во всех федеральных округах, подключение к системе всех российских операторов телефонной связи, создание барьера для мошеннических звонков из-за границы. Кроме того, предполагается обсуждение интеграции системы "Антифрод" с банковскими антифрод-системами.

Система "Антифрод" разработана подведомственным РКН ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), на базе которого работает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Все операторы телефонной связи до конца 2023 года будут подключены к системе "Антифрод", созданной для борьбы с телефонными мошенничествами с использованием подменных номеров, сообщил директор ЦМУ ССОП Сергей Хуторцев. "В настоящий момент к системе подключились четыре крупных оператора. (...) До конца этого года планируется подключение всех оставшихся операторов телефонной связи в России. (...) Порядка 90% вызовов должно быть верифицировано", - сказал Хуторцев 15 февраля на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что подменить номер в России невозможно будет технологически.

В ноябре 2022 года правительство РФ утвердило требования к системе блокировки звонков с подменных номеров и правила ее функционирования. Система будет анализировать телефонные номера, уникальные коды идентификации абонентов, инициирующих телефонные вызовы, передачу sms или голосовых сообщений, выявлять соединения, в отношении которых отсутствует информация об инициировании, а также выполнять другие функции. Тестирование системы началось в конце декабря 2022 года. К "Антифроду" должны будут подключиться все операторы связи, они не будут иметь права пропускать неверифицированные звонки. Крупные поставщики связи будут подключаться к системе, используя собственные ресурсы, региональные компании - при помощи облачных узлов.

В начале марта управляющий директор, начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что половина мошеннических звонков гражданам РФ совершается якобы от имени "сотрудника полиции", 27% приходится на "службу безопасности", 12% - "техническую поддержку". На мошеннические звонки от мнимого представителя государства приходится 4%, на предварительно записанные голосовые сообщения (IVR) - 2%, на другие сценарии - 5%, отмечается в презентации.

К антифрод-платформе Сбербанка подключена "большая четверка" операторов связи (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2), они предоставляют информацию о мошеннических звонках клиентам банка. "За 2022 год мы получили 5 млрд рисковых событий о попытке совершения мошеннических звонков нашим клиентам, в среднем мы получаем порядка 6 млн событий (в сутки - прим. ИФ)", - заявил Велигородский.