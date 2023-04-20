Илья Сачков вышел из международного бизнеса Group-IB

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Основатель Group-IB Илья Сачков продал долю в международной компании Group-IB Global Private Ltd., сохранив пакет в российском юрлице, которое продолжит работу под новым брендом - F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies), говорится в сообщении Group-IB.

Эти процессы реализованы в рамках диверсификации бизнеса Group-IB, запущенного летом 2022 года.

Также сообщается, что сооснователь и CEO Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю в компании, объединяющей российские активы Group-IB, ее гендиректору Валерию Баулину.

Речь идет об ООО "Адаптивные Технологии Безопасности", учрежденной в июне 2022 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на сегодняшний день на компанию переведено шесть юрлиц, составляющих российский бизнес Group-IB: ООО "Групп Айби Сиай", ООО "Группа Айби", ООО "Группа Айби Сейлз", ООО "Группа Айби ТДС", ООО "Нейросетевые аналитические системы", ООО "Траст".

По состоянию на июнь 2022 года Дмитрию Волкову принадлежало 25% "Адаптивных Технологий Безопасности". Еще 37,5% - у Ильи Сачкова, "Альтера Капитал" Кирилла Андросова владеет 25%, у ООО "Киберинвест" Татьяны Полищук - 12,5%. Возглавляет компанию Валерий Баулин, ранее занимавший позицию регионального директора Group-IB.

На момент учреждения "Адаптивных Технологий Безопасности" в Group-IB сообщали, что юрлицо создано в рамках процесса по отделению российских активов от международного бизнеса группы компаний, который займет еще около полугода; при этом бизнес в РФ и СНГ будет развиваться самостоятельно.

"В ходе финального этапа разделения активов Дмитрий Волков, сооснователь и СEO Group-IB, продал свою долю Валерию Баулину, генеральному директору F.A.С.С.T., и вышел из состава акционеров. (...) Основным акционером российского юрлица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков", - говорится в пресс-релизе компании.

В свою очередь, Сачков продал свой пакет в 37,5% в сингапурской Group-IB Global Private Ltd. ее топ-менеджерам.

Сумма сделок не раскрывается.

Group-IB Global Private Ltd. работает с 2019 года и является штаб-квартирой группы, через которую осуществляется управление бизнесом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе. Структура акционерного капитала сигнапурской компании не раскрывается.

В 2016 году сообщалось, что по 10% Group-IB приобрели фонды Run Capital, созданный сооснователем Qiwi (MOEX: QIWI) Андреем Романенко, и Altera Capital Кирилла Андросова. Остальные 80% компании сохранил за собой менеджмент Group-IB, в том числе Сачков и Волков.