Group-IB выделяет бизнес в России и СНГ в отдельное юрлицо

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сооснователи Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений и предотвращением кибератак компании) инвесткомпания Altera Capital и ООО "Киберинвест" учредили компанию ООО "Адаптивные технологии безопасности", куда будут выделены активы Group-IB в России и СНГ.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО зарегистрировано 23 июня. Оно на 37,5% и 25%, соответственно, принадлежит сооснователям Group-IB Илье Сачкову и Дмитрию Волкову, еще 25% - у ООО "Альтера Капитал" Кирилла Андросова и 12,5% - у ООО "Киберинвест" Татьяны Полищук.

Гендиректором "Адаптивных технологий безопасности" стал Валерий Баулин, занимавший в Group-IB пост руководителя департамента сервисов по кибербезопасности, а до этого - руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики (работает в Group-IB с 2010 года).

Новое юрлицо создано в рамках процесса по отделению российских активов от международного бизнеса группы компаний, который займет еще около 6 месяцев, говорится в пресс-релизе Group-IB. Создаваемая структура будет полностью автономна, управлять ею будет местный менеджмент, и бизнес группы в России и СНГ "отныне будет развиваться самостоятельно", говорится в сообщении.

Перевод бизнеса в России и СНГ в отдельное юрлицо означает полное разделение финансовых потоков российских и международных активов Group-IB; российская выручка будет полностью расходоваться на развитие локального бизнеса Group-IB.

По словам сооснователя и CEO Group-IB Global Дмитрия Волкова, решение о диверсификации принято в "условиях мировой и рыночной неопределенности" - оно должно дать компании "больше рыночной свободы и позволит ускорить развитие бизнеса во всех регионах присутствия Group-IB".

В пресс-службе компании пояснили "Интерфаксу", что "Адаптивные технологии безопасности" будут работать под брендом Group-IB. При этом холдинговая компания и российское юрлицо сохранят "обмен данными об угрозах, необходимый для повышения качества продуктов и защиты клиентов во всех регионах присутствия".

Пока в России Group-IB Global Private Ltd владеет 100% ООО "Группа Айби Сервис". Последней принадлежат 6 компаний, из которых крупнейшими по выручке за 2021 год являются ООО "Траст" (1,08 млрд рублей), ООО "Группа Айби" (457,2 млн рублей) и ООО "Группа Айби ТДС" (338,6 млн рублей).

В рамках процесса диверсификации активов ООО "Адаптивные технологии безопасности" станет владельцем всех принадлежащих ООО "Группа Айби Сервис" юрлиц. Сделка будет завершена до конца недели.

"В течение следующих 6 месяцев также будет изменена структура собственности и состав акционеров в глобальных и локальных активах", - также сообщает Group-IB.

Group-IB разрабатывает решения для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в интернете в интересах заказчиков из разных стран мира. Компания является партнером Интерпола и Европола. Совокупные финансовые показатели компания не раскрывает, но доля РФ в общей структуре бизнеса Group-IB составляет 40%.

Помимо России, региональные подразделения Group-IB расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сингапур), на Ближнем Востоке (Дубай), в Европе (Амстердам). Они останутся под управлением штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd, открытой в Сингапуре 2019 году.

Структура акционерного капитала сигнапурской Group-IB не раскрывается.

В 2016 году сообщалось, что по 10% Group-IB приобрели фонды Run Capital, созданный сооснователем Qiwi (MOEX: QIWI) Андреем Романенко, и Altera Capital Кирилла Андросова. Остальные 80% компании сохранил за собой менеджмент Group-IB, в том числе Сачков и Волков.

С сентября 2021 года Илья Сачков находится под арестом по подозрению в госизмене. Сама компания заявила о его невиновности. Руководство Group-IB с момента задержания Сачкова взял на себя Волков, который былтехническим директором компании.

В пресс-службе Group-IB пояснили "Интерфаксу", что в соответствии со ст. 47 УПК у Ильи Сачкова (как и любого обвиняемого) есть право распоряжаться своей акционерной собственностью и любым имуществом, нотариально заверяя свои решения.