Суд оставил основателя Group-IB Сачкова в СИЗО до конца сентября по делу о госизмене

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 28 сентября арест обвиняемого в госизмене Ильи Сачкова - основателя российской компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Защита Сачкова настаивала в суде на том, что оснований для сохранения ему такой строгой меры пресечения как арест не имеется.

Сачкову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был арестован 29 сентября 2021 года.

По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела не сообщалось. Вместе с тем, как заявлял адвокат Сачкова, возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Вину Сачков не признает.

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.