Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. вынуждена значительно уменьшить план производства шлемов смешанной реальности Vision Pro в связи со сложностью его конструкции и выпуска, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников газеты, близких к Apple и китайской Luxshare, которая будет собирать шлем на первом этапе, в 2024 году ожидается выпуск менее чем 400 тысяч экземпляров Vision Pro.

Apple заявляла, что представленное 5 июня устройство стоимостью $3,5 тысячи поступит в продажу в начале 2024 года.

Два эксклюзивных поставщика компонентов для Vision Pro, на которых ссылается FT, сообщили, что американская компания просила их рассчитывать на выпуск 130-150 тысяч шлемов в первый год.

Низкие целевые объемы отражают неуверенность Apple в возможности масштабирования производства, отмечают аналитики и отраслевые эксперты, чье мнение приводит издание.

Ранее компания планировала выпустить в первые 12 месяцев 1 млн экземпляров Vision Pro.

Кроме того, Apple работает над более дешевой версией шлема с расчетом на массового покупателя, однако ее запуск откладывается.