Apple представила шлем смешанной реальности Vision Pro

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Apple Inc. в ходе ежегодной конференции для разработчиков представила шлем смешанной реальности Vision Pro, позволяющий пользователю работать с виртуальными объектами, наложенными на предметы реального мира, пишет MarketWatch.

Шлем, который по виду скорее напоминает горнолыжную маску, поступит в продажу в начале 2024 года и будет стоить $3 499.

Аналитики отмечают, что Apple анонсировала продукт в новой категории товаров впервые за восемь лет, и надеются на повторение успеха прошлых новинок американской компании, совершивших революцию в сегментах смартфонов и планшетов.

Пользователи смогут контролировать Vision Pro с помощью глаз и жестов, а также голосовым управлением. Шлем имеет несколько настроек в зависимости от глубины погружения в виртуальную реальность и может работать автономно до двух часов. С его помощью можно просматривать изображения и видео, участвовать в видеоконференциях, пользоваться различными приложениями.

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг полагает, что продажи Vision Pro будут расти постепенно и составят 850 тыс. единиц в 2024 финансовом году и 3,4 млн в 2026 фингоду. Аналитик оценивает объем совокупного глобального рынка шлемов виртуальной/дополненной реальности в $100 млрд к 2030 году и более $500 млрд к 2037 году.

Тем временем в последние годы популярность таких устройств снижается. В 2022 году в мире было продано 9 млн шлемов на сумму около $4 млрд, на 20% меньше, чем годом ранее.

Акции Apple на дополнительных торгах в понедельник подешевели на 0,3%. С начала года капитализация компании подскочила на 38,2%, до $2,85 трлн.